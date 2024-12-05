Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Batı Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, batı ve iç kesimlerde ise sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgeler Bazında Hava Durumu:

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C civarında.

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C civarında. Edirne : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 14°C.

Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava olacak, gece saatlerinde Muğla kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

İzmir : Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 18°C.

: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 18°C. Denizli : Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 15°C.

: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 15°C. Manisa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 15°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava, Antalya ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek.

Antalya : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 18°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 18°C. Adana : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 19°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 19°C. Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis ve buzlanma olayı görülecek.

Ankara : Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sıcaklık 7°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sıcaklık 7°C. Konya : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7°C. Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 9°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava, akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sis hadisesi etkili olacak.

Zonguldak : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C. Düzce : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C. Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak, öğle saatlerinde Samsun, Tokat ve Çorum çevrelerinde yağmur, gece saatlerinde ise Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Samsun : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, sıcaklık 14°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, sıcaklık 14°C. Trabzon : Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sıcaklık 13°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sıcaklık 13°C. Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, sıcaklık 7°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -5°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -5°C. Malatya : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7°C. Kars: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 3°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Gaziantep : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 11°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 11°C. Diyarbakır : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C.

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C. Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 15°C.