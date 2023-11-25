Son aylarda finans dünyasının önde gelen kuruluşları, yıl sonuna yaklaşırken genellikle yaşanan ve "Noel Baba Rallisi" olarak adlandırılan bir trendin altının merkezinde olabileceğini öngörüyor. Saxo Bank'ın emtia strateji başkanı Ole Hansen, geçmiş Aralık aylarındaki verilere dayanarak altın fiyatlarının bu dönemde güçlü bir performans sergilediğini ve 2 bin dolarlık direnç seviyesinin kritik bir nokta olduğunu belirtti.

Bu yılki Noel Baba Rallisi'nin odak noktasının altın fiyatları olabileceği tahmin ediliyor. Saxo Bank'ın analizi, altın fiyatlarının Aralık ayında tarih boyunca güçlü bir performans sergilediğini ve bu eğilimin devam edebileceğini gösteriyor. Ole Hansen, altın fiyatlarının 2 bin dolarlık direnç seviyesine ulaşmasının, bu rallide kritik bir kilometre taşı olabileceğini vurguluyor.

Dirence Meydan Okuyor!

Hansen'ın son açıklamasında altın 2 bin dolarlık direnç seviyesine meydan okuyarak bu seviyenin aşılmasının yeni bir yıl sonu kapanışını tetikleyebileceğini vurguladı. Aynı zamanda, geçen altı yılda Aralık ayında yaşanan yüzde 4'lük Santa rallilerine özel bir vurgu yaptı. Hansen, Federal Rezerv'in agresif faiz artırım politikasının sona ermesi ve gelecek yıl durumunun tersine dönebileceği spekülasyonlarının altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. 2010 dolarlık direnç seviyesinin aşılmasının ise fiyatları daha yüksek seviyelere taşıyabileceğini dile getirdi.