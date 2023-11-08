Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını söylüyor. Uzmanlara göre, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörülüyor. Peki, La Nina soğukları nedir?

LA NİNA NEDİR?

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir. La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer.

Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir.