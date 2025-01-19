



Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Hamamlı kavşağında seyir halinde olan Cahit G. (45) yönetimindeki 1 AVY 010 plakalı motosikletin lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Pakize G. (48) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT