İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan başlatılan soruşturmada, derginin mali işler müdürü A.Y. ve yazı işleri müdürü Z.A.’nın savunmaları dikkat çekti.

25 yıldır dergide görev yaptığını belirten mali işler müdürü A.Y., yayın süreciyle hiçbir ilgisinin olmadığını, sadece mali işlerle ilgilendiğini ifade etti. A.Y., söz konusu karikatürü ilk kez emniyette gördüğünü belirterek, "Karikatürü ben çizmedim. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur" dedi.

15 yıldır yazı işleri müdürlüğü görevini sürdürdüğünü söyleyen Z.A. ise kendisinin dergide karar merci olmadığını, karikatürü olayla ilgili arandıktan sonra öğrendiğini ve çizen kişiyi tanımadığını söyledi. Z.A., “Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur” dedi.