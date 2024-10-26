Lezita dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris’te, en yeni piliç eti ürünlerinin yanı sıra uluslararası gıda markası olma vizyonu doğrultusunda geliştirdiği dondurulmuş patates, soğan halkası ve hazır yemek gibi lezzetlerini, 8 bine yakın gıda firmasına tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Lezita, bu yıl 60'ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024'e katıldı. Lezita, 19-23 Ekim tarihleri arasında Paris’te düzenlenen fuarda, “Hayatın Lezzeti” mottosuyla geliştirdiği yenilikçi ürünlerini tanıttı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “En son trendlerin ve yeniliklerin keşfedildiği organizasyonda, piliç eti kategorisindeki en yenilikçi ürünlerimizin yanında uluslararası gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda ürün portföyümüze eklediğimiz dondurulmuş patates, soğan halkası ve hazır yemek gibi lezzetlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen 8 bine yakın gıda firmasıyla buluşturduk” dedi.

“SIAL GİBİ FUARLARLA İHRACAT PAZARIMIZI BÜYÜTÜYORUZ”

Fuarların Lezita’nın vizyoner hedefleri için büyük önem taşıdığını belirten Mesut Ergül, “SIAL gibi fuarlarda yeni iş birlikleri geliştiriyor, yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşmak konusunda önemli fırsatlar sağlıyoruz. SIAL’de de mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirirken, ürünlerimizi potansiyel müşterilere tanıtma imkanı bulduk. Son 60 yıldır gıda endüstrisi için vazgeçilmez bir buluşma noktası olan SIAL Paris’te sektörümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Fuarın 70 ülkeye ulaşan ihracat pazarımızı büyütmemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris her yıl; et ve süt ürünleri, market ürünleri, dondurulmuş gıdalar, alternatif biyogıda, deniz mahsulleri, içecek, catering ve atıştırmalık, meyve ve sebze, gıda işleme sektörlerinden firmalara ev sahipliği yapıyor. SIAL Paris 2024'te, 130 ülkeden 8 bine yakın firma stant açtı.