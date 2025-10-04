39 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Lipton, Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki yaş çay işletme tesislerini Özgür Çay A.Ş.’ye devredecek.

LİPTON'UN RİZE'DEKİ İKİ FABRİKASI EL DEĞİŞTİRİYOR

Lipton’dan yapılan açıklamada, Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki yaş çay işleme tesislerini bünyesinde bulunduran “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Yasal prosedür gereği, konunun değerlendirilip onaylanması için Rekabet Kurulu’na sunulduğu ifade edildi.

LİPTON TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Bu gelişme, Lipton’un Türkiye’den çekildiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Ancak Lipton, dün yaptığı açıklamada Türkiye’deki faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı ve 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisinin, 39 yıldır güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdikleri Türkiye’de operasyonlarının merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

"LİPTON'UN ÇEKİLMESİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Lipton'un tesislerini devralacak Öz-Gür Çay A.Ş'den de konuya dair bir açıklama geldi. Öz-Gür Çay A.Ş yetkilileri CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, "Lipton'un çekilmesi gibi bir durum yok. Sadece yaş çay işleme tesislerinin devrini yaptık. Sakarya'daki paketleme tesisleri hala Lipton'da" diyerek markayı satın almadıklarını duyurdu.

Öz-Gür Çay A.Ş'nin açıklamasının devamı şöyle: "Lipton hala gıda kimliğiyle devam ediyor. Lipton tedarikçi ortaklarıyla devam edecek. Bu süreç Rekabet Kurulu'na sunuldu. Lipton Gıda ve Çay Sanayi kimliği devam ediyor."