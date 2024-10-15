Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Merkez Meclis 24 TBMM Simülasyonu 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan 2024 Merkez Meclis Simülasyonu Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi. Bursa genelinde 2 Fen Lisesi, 10 Anadolu Lisesi, 6 İmam-hatip lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul’dan 3 farklı imam Hatip Lisesi’nin katılımıyla 200 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni simüle ederek öğrencilerin ulus kimliğinin, vatandaşlık bilincinin ve çeşitli yeteneklerinin gelişmesini sağlayan ve TBMM işleyişi hakkında fikir edinme imkânına sahip oldu. 2 gün süren etkinlikte Öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi simülasyonunda oluşturdukları aile ve sosyal politikalar, eğitim, sağlık, sanayi ve teknoloji, milli savunma, içişleri, adalet ve dışişleri komisyonlarında, güncel sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri sorunları çözmek adına kanun tasarıları oluşturdu. Oluşturulan kanun tasarıları gerçekleştirilen genel kurullara sunuldu. Etkinlik sonunda gelecek vadeden delege olmaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ’Bu tür projeler, gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli daha yakından görmemize ve onların yeteneklerini keşfetmemize imkan sağlayan çok değerli fırsatlar sunuyor. Öğrencilerimizin, böyle önemli ve anlamlı etkinliklerde yer alarak hem Türkiye’nin geleceğine dair kritik konuları tartışmaları hem de liderlik ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağı. Eğitimde sunduğumuz her imkân, gençlerimizin daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için fırsatlar sunmakta, onların potansiyellerini en üst seviyeye taşımaktadır,’ dedi.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muhammet Altuntaş, ‘Öğrencilerimiz 6 aylık bir süre zarfında böyle bir organizasyonu oluşturdu. Önceleri okulumuzda gerçekleştirdiğimiz Merkez Meclisi artık Bursa geneline ve şehir dışındaki okullara da yaydık’ dedi. Etkinliğin öğrencilere toplumsal sorumluluk ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirten Altuntaş, geleceğin siyasetçileri çocukların lise sıralarında böyle güzel etkinliklere imza atmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Proje sayesinde öğrencilerin iletişim, problem çözme, çatışma çözme, özgüven geliştirme gibi becerilerininin arttırılmasının hedeflendiğini belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışman Nevin Çolak, 6 ay önce öğrencilerin fikirleri doğrultusunda hazırlanan bu organizasyonun şuanda 200 öğrenciye ulaşan bir organizasyon haline gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizin fikirleri doğrultusunda böyle bir organizasyon düzenledik. 6 ay önce kendi okulumuzda başladığımız bu yolculukta şimdi hem şehir dışı hem de Bursa’dan toplam 200 öğrenci ile birlikte güzel bir etkinliğe imza attığımız için çok mutluyuz” dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin Türkiye’nin güncel sorunlarını tartışarak çözümler üreten ve yasa tasarıları oluşturduğunu belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şeyma Yazar, “Öğrencilerimizle birlikte çıktığımız bu yolda projemizin bu kadar büyüyüp güzel tepkiler alacağımızı düşünmemiştik. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğe şehir fark etmeksizin katılım sağlayan öğrencilerimize ve sponsorumuz olan Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.