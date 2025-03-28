

İnegöl'de aniden bastıran lodos etkisini artırdı.

Lodos nedeniyle ilçede toz hortumları oluştu. İlçe genelinde ise toz bulutu oluştu.

Öte yandan, Türkiye’nin Afrika’dan gelen çöl tozu dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi. Hava Forum’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alacak ikinci çöl tozu dalgasının yaklaştığı duyurulmuştu ve beklenen oldu.

Uzmanlar, özellikle astım, KOAH, alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Toza duyarlılığı olan kişilerin mümkünse dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise maske takmaları tavsiye ediliyor.