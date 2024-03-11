Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bünyesinde 8 hekim kadrolu aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 2 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu barındıracak olan Lüleburgaz Sağlık Kompleksi’nin temeli törenle atıldı.

Bünyesinde 8 hekim kadrolu aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 2 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu barındırması planlanan Lüleburgaz Sağlık Kompleksi’nin iki senede tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Temel atma töreninde konuşan Vali Birol Ekici, merkezin beklenen süreden daha erken tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Temel atma töreninin erdından yine Lüleburgaz’da 8 hekimli Lüleburgaz 70. Yıl Cumhuriyet 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışlara Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CERİT, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.