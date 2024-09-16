Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, iki gün önce Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (15) yönetimindeki 39 SL 661 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Birsen Salman’a (55) ve ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Birsen Salman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki sürücü S.Ö. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.