 Kurban Bayramı'nın ilk günü ve okulların tatil olması sebebiyle Bursalı vatandaşlar güzel havanın tadını çıkartmak için lunaparka akın etti.

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Okulların kapanması ve bayram tatiliyle birlikte vatandaşlar kendilerini parklara attı. Okulu tatile giren öğrenciler ve çocuklarını eğlendirmeye gelen ebeveynler Kültürpark'ta bulunan lunaparkta keyifli vakit geçirdiler.

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Lunaparkta bulunan her oyuncakta sıralar oluştuğu görüldü. Gençlerin daha çok adrenalin dolu oyuncaklara, çocukların ise ebeveynleriyle beraber çarpışan araba ve küçük oyuncaklara ilgisi vardı.

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Bayramın keyfini, çocuklar ve gençlerin yanı sıra, yetişkin bireyler de çıkarttı.

Kaynak: İHA