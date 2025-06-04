Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, çalışanlara yapılan maaş, prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını düzenleyen yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Daha önce 5 veya daha az çalışanı bulunan işyerlerinde maaşların elden ödenmesine izin veriliyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle bu sayı 3’e düşürüldü. Buna göre, yalnızca 3 ve daha az işçi çalıştıran işverenler ödemelerini elden yapabilecek. 4 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler için ise banka yoluyla ödeme zorunlu hale gelecek.

Yönetmelikteki değişiklikler 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulanması ve denetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.