Türkiye’de son günlerde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konuşulmaya başlandı. Orta Vadeli Program’da da yer alan bu sistemin yıl içerisinde hayata geçmesi bekleniyor. Bu sistemin içeriği pek bilinmediği için çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönem de çokça tartışılan bu sistemden o dönem vazgeçilmişti. Şimdi ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için hazırlıkların hız kazandığı bilgileri gelmeye başladı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında bilgilendirme yapan isimler arasında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da dahil oldu. Sistemin anlatıldığı gibi ikinci bir emekli maaşı sağlamayacağını belirten Özgür Erdursun bu konuda net rakamlar vererek karşılaştırma yaptı. Çalışanların tasarruf yapacaklarını öngören sistemin nasıl işleyeceği hakkında da Özgür Erdursun bilgi verdi.

Sistemin nasıl işleyeceğini açıklayan Özgür Erdursun, “Hükümete yakın basın yayın organları Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin geldiğini müjde olarak duyuruyor. Bu sistem Orta Vadeli Program’da zaten var. Bu sistem bildiğiniz bir emeklilik sistemi olmayacak. Yeni sistem ile beraber zorunlu olarak bu kesintiler yapılacak. Ayrıca çalışan herkes buna dahil olacak, 45 yaş sınırı olmayacak. Yüzde 3 çalışanın maaşından kesinti olacak, yüzde 3 işveren katkısı olacak ve bir de devlet desteği olacak.” dedi.

İKİNCİ BİR EMEKLİLİK OLMAYACAK

Yanlış bir algı yapıldığına dikkat çeken Özgür Erdursun, “Bugüne müjde olarak duyuruyorlar ama bu sistem bugünle alakalı bir sonuç vermeyecek. 35 yaşındaki bir çalışan sistemden en erken 56 yaşında çıkabilecek. Yani 21 yıl beklemesi gerekecek. 56 yaşa gelindiğinde biriken para ne kadar ise belirli bir süre kendisine aylık olarak verilecek. Asgari ücret ile çalışanlardan bugünün hesaplamasıyla aylık 780 TL kesinti olacak. Yine bugünün hesaplaması ile 56 yaşını geçtiğinde bu kişiye aylık yaklaşık 450 TL ödeme yapılacak. Maaş ve kesinti arttıkça bu ödeme de artacak. Bunun ikinci bir emeklilik olarak duyurulması doğru değil. Hatta bu bir emeklilik olmayacak. Sizin adınıza devlet zorunlu olarak para biriktirecek.” şeklinde konuştu.