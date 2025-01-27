Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi 1.Mesudiye sokak üzerinde evin önünde iddiaya göre madde bağımlısı şahıs tiner şişesini ateşe verdi. Yanan ateş nedeniyle zemin katta yangın meydana geldi. Dumanı fark eden vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Madde bağımlısı şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur dede