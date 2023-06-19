Osmaniye mahallesinde meydana gelen olayda maganda tüfeğinden çıkan saçmalar eve isabet etti.

Olay Osmaniye mahallesi Çağlar sokakta meydana geldi. Sokaktan geçen henüz ismi belirlenemeyen şahıs, tüfekle etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 3 katlı apartmanın balkon camlarına isabet etti. Evin camları kırıldı. Sesi duyan ev sahipleri, camların kırıldığını, saçmaların yerde olduğunu fark ettiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından magandayı yakalamak için çalışma başlattılar.