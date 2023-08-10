Malatya Kent Konseyi Sanatsal Çalışma Grubu bünyesindeki Fotoğraf atölyesi, Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir dizi etkinlik düzenledi.MALATYA (İGFA) - Kent Konseyi Sanatsal Çalışma Grubu, Malatya’nın tanıtımı ile ilgili ilçelere geziler düzenlemeye devam ediyor.

Malatya’nın ilçelerinin tanıtımını yapan sanatsal çalışma grubunun bu sefer ki adresi Arguvan İlçesi oldu.

Fotoğrafçılar; Arguvan ilçesinde saz yapım evi atölyesi, kayısı hasadı, Balıklı Park, Taş evler, Lavanta Tarlasını ve ilçenin doğal güzelliklerini objektiflerine yansıttılar. Fotoğraf çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.

Arguvan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından misafir edilen ve ilçeyi gezen fotoğraf severler, Arguvan ilçesinin Ermisli Mahallesinde saz yapım atölyesi ve kayısı hasadı, Kızık mahallesinde balıklı park, Gökağaç mahallesinde eski taş evler ve son olarak Lavanta Tarlasının çekimlerini gerçekleştirdiler.

Fotoğraf severlere Arguvan ilçesinin çekimlerinde eşlik eden Arguvan Belediyesi Basın Danışmanı Sevil Adıgüzelman, “Arguvan ilçemizde Malatya Kent Konseyi fotoğraf çalışma grubunu misafir ettik. Birlikte ErmisliMahallemizde kayısı hasadı ve Hasan Sarıgül’e ait saz yapım atölyesini devamında Kızık mahallemizde Balıklı Park’ı, GökağaçMahallemizde taş evler ve yöresel kıyafet çekimlerini yaptıktan sonra belediyemize ait Lavanta bahçemizde çekimler yaptık. Fotoğraf ekibi ile birlikte güzel kareler yakaladık. Onlara eşlik etmekten mutluluk duydum. Başkanımızın selamlarını iletiyorum” dedi.