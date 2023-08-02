Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Hulusi Şahin Orduzu Bölgesinde yeni yapılan Polis Evi inşaatında incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - 10 bin metrekare kapalı alanı olan Polis Evi’nde yaklaşık 150 oda ve içerisinde konferans salonu, balo salonu, Türk hamamı, spor salonu, yüzme havuzu, fitness salonu, çalışma ofisleri gibi birçok sosyal aktiviteler yer alıyor.



Polis Evi çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, "Emniyet Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında Polis Evi ve Sümer Polis Karakolu taahhütnamemiz vardı. Bu kapsamda da Sümer Polis Karakolu inşaatımız büyük oranda tamamlandı. Bir diğer işimiz de polis evi yapımıydı. Burası 5 yıldızlı otel konseptinde yapıldı. 10 bin metrekare kapalı alanı var. İçerisinde konferans salonu, balo salonu, Türk hamamı, spor salonları, otel odaları gibi planlamalar yapıldı. Buranın odaların büyük bir kısmı Orduzu Göletini görüyor. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile protokolde olmamasına rağmen bir polis kantini inşaatını başlattık ve büyük oranda tamamlandı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Dünya Kayısı Ticaret Merkezi içerisinde bulunan satış ofisinin de Emniyet Ekip Amirliği olması yönündeki çalışmalarımız sürüyor ve tamamlanmak üzere" bilgilendirmelerinde bulundu.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

UYGULAMA PROJEMİZİN YÜZDE 90'INI BİTİRDİK

Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılmasının birlik ve beraberlikle sağlanacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İl genelinde 2 bin 500 uygulama projemiz var. Bu projelerin yüzde 90'ını bitirdik. Polis bizim can ve mal güvenliğimizi koruyan kolluk kuvvetidir. Polis teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, toplumdaki huzur ve asayiş de o kadar berkemal olur. İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzle geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız çalışmalar neticesinde, altyapı, poligonlar, hafriyat, yol, asfalt, kanalizasyon ve doğalgaz da dâhil olmak üzere özel harekât merkezimizi buraya yaptık. Eylül ayının sonu gibi de özel harekât merkezimiz inşallah devreye girecek. Tabii 6 Şubat depremleri ile birlikte şehrimizde yaklaşık 4 bin özel harekât polisi ve 3 bin de fiili görev yapan polisimiz var. Bu polislerin kalacakları bir mekân yoktu. Biz belediye olarak klasik bir belediyecilik anlayışının dışında sığınaklarından, yeni meydanlarından, yeni su kaptajlarındantutun da vatandaşların korunaklı mekânlara taşınması noktasında da bu hizmetleri götürüyoruz. Polis evi de mevcut 6 Şubat depremleri ile birlikte ağır hasar aldı ve yıkıldı. Bu anlamda da 5 yıldızlı bir polis evi yapılması gerektiğini Sayın İl Emniyet Müdürümüz geldi bizlere ifade etti. Bu konudaki çalışmamızı da ilgili teknik personellerimizle başlattık. Burada bir müjde daha verelim jandarma kolluk kuvvetleri içinde böyle bir çalışmanın protokol çalışmaları devam ediyor. Burası yaklaşık 150 yataklı, yüzme havuzlu, fitness salonlu, hamamlı, konferans salonlu, çalışma ofisli ve küçük toplantı ofisleri ile Türkiye'deki polislerimize hizmet edecek. Buranın çalışmalarını ilgili müellif firma ve teknik personelle yakinen takip ediyoruz. Bir an evvel yapılması noktasında çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.