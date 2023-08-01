Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çağrı Merkezi 2 ayda vatandaşlara hızlı bir şekilde yardımcı olabilmek adına 7/24 esasıyla yoğun gayretler göstererek, 34.633 çağrıya cevap verdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, Büyükşehir’in yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Malatyalılara ulaştırması için anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor.



Çağrı Merkezi tarafından son 2 ayda 34 bin 633 çağrı cevaplanırken, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle hizmet veren 444 51 44 Çağrı Merkezi numarası ile ulaşım, fen işleri, park bahçeler, zabıta denetimlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, ürettiği proje ve yaptığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir kent hayatı sunarken, diğer taraftan da iletişim ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde 444 51 44 Çağrı Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer alıyor.