Çok iş yükü nedeniyle stres oluşturan durumu değiştirmeye çalışırken zamanı daha iyi yönetmeye çalışmanın önemine değinen Boyraz, "Öncelikleri belirlemek, yapılacak işler listesi yapmak, başkalarından yardım istemek, hayır demek gerekebilir. Stres ortaya çıkaran durumu değiştiremiyorsak bu durum uzun vadede beni ne kadar etkileyecek buna bakmak gerekebilir. Mükemmeliyetçi standartları azaltmak, stresli olaylara daha olumlu bir perspektiften bakmak, kontrol edilemeyen sorunları kontrol etmeye çalışmamak, duygularınızı bir yakınınızla ya da bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak yardımcı olabilir" dedi.

Farklı stres çeşitlerinin farklı başa çıkma yolları gerektirdiğine değinen Boyraz, "Her yolun avantaj ve dezavantajları vardır ve bunlara duruma ve kişiye göre değişir. Her durum için aynı yolu kullanmak, stresi arttırabilir ve çözümü engelleyebilir" şeklinde sözlerine devam etti.

Öfke kontrolünü anlattı

Öfkenin doyurulmamış isteklere istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen son derece doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepki olduğuna değinen Boyraz, "Öfkenin tamamıyla olumsuz bir duygu olduğunu düşünmek doğru değildir. Sağlıklı öfke, hakkınızı aramanız, sorunları belirlemeniz ve adaletsizlikleri düzeltmeniz için sizi motive eder. Öfke bir alışkanlığa dönüştüğünde sorun olmaya başlar. Sık sık karşınıza çıkar. Çok yoğun hissedersiniz. Çok uzun sürer. Diğer duygularınızı gizler. Aile veya iş ilişkilerinizi bozar. Sizi kontrol edilemeyen yıkıcı bir döngüye sokar. İnsanları incitir. Genelde insanların istekleri ile yaşadıkları olay birbiriyle uyumlu olmadığında öfke ortaya çıkar. Öfke bir düşünceden de kaynaklanabilir. İnsanlar genelde öfkenin tamamen onu tetikleyen olaydan kaynaklandığını düşünürler. Ancak böyle olsaydı belli bir olay karşısında bütün insanlar aynı tepkiyi verirdi. Yaşanan olaydan çok olaya verdiğimiz anlam öfkenin ortaya çıkmasını belirler" diye konuştu. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.