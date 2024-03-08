Maltepe sahilde bulunan bir kafenin personeli, iş yerinden çıkan donmuş ve çeşitli gıda atıklarını çöpe dökmek yerine sahildeki kayalıklara attı. Sahilde kedi ve köpeklerin kulübelerinin olduğu ve beslendiği alana çöpün döküldüğünü gören vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Olaya tanık olan vatandaşın personele tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Maltepe’de sahilde bulunan bir kafenin personeli iddiaya göre iş yerlerinden çıkan yağ ve çeşitli gıda atıklarını çöp konteynerine dökmek yerine sahildeki kayalıklara döktü. Sahildeki kayalıklarda kedi ve köpekleri beslediğini ve kulübelerinin olduğunu belirten vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Kayalıklara çöpün dökülmesinin hem sahildeki hayvanlar için tehdit oluşturduğunu hem de çevre kirliliğine sebep olduğunu söyleyen vatandaş, kafe personelinin daha önceki zamanlarda da çöpleri kayalıklara döktüğünü iddia etti.