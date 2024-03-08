İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında 4 Ağustos 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak. Grubun heyecanla beklenen konser biletleri 12 Mart Salı günü saat 12.00’de Biletinial’da satışa çıkıyor.

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Asmalımescit’in alternatif seslere yer vermesiyle tanınan mekanı Blind’ın her yıl düzenlediği Blind Festival kapsamında İstanbul’a geliyor. Grup 4 Ağustos 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarının karşısında olacak. Efsane grubun iki yıl aradan sonra, müzik ziyafeti yaşatacağı konserin biletleri 12 Mart Salı günü saat 12.00’de Biletinial’da satışa çıkıyor.

Placebo’nun tüm albümleri İngiltere’deki Billboard listesinde ilk 20’ye girme başarısı gösterirken, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Grup yaptıkları müzikle Britpop’a bir ’antitez’ görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açtı.