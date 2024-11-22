Maltepe Belediyesi, ara tatilde ilçedeki 44 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda okul yetkilileriyle görüşme yapılarak talepler ve program dahilinde 44 okulda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı. Özellikle ortak kullanım alanı olan sınıf içleri, tuvaletler ve koridorlar çalışma kapsamında ilaçlandı.

Çalışmalar her cumartesi olmak üzere devam edecek.