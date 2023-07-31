Rize Belediyesi’nin Kalkandere Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirdiği Çay Çöpünden Mangal Kömürü Üretim tesisinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştiriliyor.RİZE (İGFA) - Tesiste çay çöplerinden mangal kömürü, kömürün yapımı esnasında ortaya çıkan gaz’dan elektrik ve çay çöplerinden çıkan sıvıdan da tarımda kullanılabilir organik gübre elde ediliyor.

Buna ek olarak üretim tesisinin çatısı güneş enerjisi panelleriyle kaplanarak buradan da enerji üretimi sağlanmış olacak.

Tamamen çevre dostu bir tesis olarak tasarlanan fabrika; atık olarak yıllarca atıl durumda olan çay çöplerini ekonomiye kazandırdığı gibi, üretim esnasında çevreye de hiçbir zararı bulunmamaktadır.

Bir üründen Üç farklı gelir elde edilen tesiste güneşten elektrik üretmek için de harekete geçildi. Yapılan hesaplamalar ve planlamalar doğrultusunda kısa sürede kendini amorti edebilecek güneş panelleri yatırımıyla belediye bütçesine ek gelir kazandırılacak.

Kurulu gücü saate 680 Kw olan ve toplamda yıllık 786 bin Kw elektrik enerjisi üretecek olan GES projesinden yıllık yaklaşık 2,5 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.