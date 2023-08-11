Uzun yıllardır mesajlaşma amaçlı kullanılan uygulama WhatsApp, kendini geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Zaman zaman bu uygulama çökse de, zaman zaman iletişimimizin kesilmesine neden olsa da, herkes tarafından kullanılan ve kullanımı en kolay olan bu uygulama bünyesine bir yeniliği daha ekledi. Öyle bir güncelleme geliyor ki hepiniz bu güncellemeyle birlikte gelecek özelliği kullanacaksınız.

Neymiş Bu Özellik ?

WhatsApp; Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren, şimdi de tek telefonda birden fazla hesap kullanımının önünü açıyor.

Aynı telefonda 2 WhatsApp hesabı kullanmaya izin veren özellik, beta test kullanıcılarının erişimine açıldı. WhatsApp çoklu hesap özelliği sayesinde artık tek bir uygulama içerisinden birden farklı numarayla uygulamayı kullanabilirsiniz. WhatsApp'ın yeni özelliği, iş görüşmeleriyle kişisel sohbetleri için ayrı hesap kullanan kişiler için oldukça faydalı olacak.

Özellik Nasıl Eklenir ?

WhatsApp'ı açın. Ayarlar'a dokunun. Üstte profil resminin yanında ok simgesine dokunun. Hesap ekle seçeneğine dokunun. Yeni hesabınızı ekleyin.

Çoklu hesap özelliği, Android için WhatsApp beta'nın en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin, önümüzdeki haftalarda genel kullanıma açılması bekleniyor.