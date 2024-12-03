Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlarda gerçekleştirdiği budama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 8 Eylül Caddesi, Kenzi Caddesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Mehmetçik Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde budama işlemleri tamamlandı.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir ortamda yaşaması ve tehlike arz eden durumların önüne geçilmesi amacıyla cadde ve bulvarlardaki ağaçların budamasını yapıyor.

Bu çalışmalar kapsamında 8 Eylül Caddesi, Kenzi Caddesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olmak üzere Manisa genelinde budama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar, gelen şikayetler ve ihbarlar doğrultusunda, teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, "Malum, budama mevsimindeyiz. Gelen şikayet ve ihbarları yerinde değerlendirerek ağaç türüne uygun şekilde budama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.