Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma maden faciasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, maden şehitlerini rahmetle andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma maden faciasının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

“13 Mayıs 2014’te yalnızca Manisa’mızın değil, tüm Türkiye’nin yüreğini yakan elim bir facia yaşadık. Soma ilçemizdeki bir maden ocağında meydana gelen ve 301 kardeşimizin vefatıyla sonuçlanan bu elim facianın üzerinden 9 yıl geçmiş olsa da, acımız hala ilk günkü gibi taze, yüreğimizdeki kor ve yaşadığımız hüzün devam etmekte. Cumhuriyet tarihimizin en büyük maden facialarından biri olarak tarihe geçen bu acı hadisede yitirdiğimiz kardeşlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum. Yerin yüzlerce metre altında evlerine ekmek götürmek için emek veren maden emekçisi kardeşlerime de yüce Allah’tan kolaylık diliyorum. 13 Mayıs Soma maden faciasında ve yurdumuzun her köşesinde yitirdiğimiz maden şehitlerimizi rahmetle anarken, Rabbimden bizlere bir daha böyle acılar yaşatmamasını niyaz ediyorum.”