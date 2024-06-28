Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın uzun süredir danışmanlığını yürüten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, görevinden ayrıldı. Volkan Memduh Gültekin, ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Veda vakti... Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Mansur Yavaş’a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız devam edecek. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla." dedi. İşte Gültekin’in veda mesajı:

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Siyasi idolüm ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolculuğa 15 yıl önce çıktım. 2009 seçimlerinde sahada görev aldım. 2014 seçimlerinde hem sahadaydım hem de danışmanlığını yaptım.

2019 seçimlerinden önce yollarımız yine kesişti. Seçim sürecinin iletişim kampanyasını bu kez ben yönettim. Seçim sonrası da Mıllk tüm iletişim süreçlerini ekibimizle birlikte bugüne dek taşıdım. 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde de aynı şekilde görevimi yerine getirdim.

Ne mutlu ki bu süreçte yapılan tüm anketlerde Sn. Başkanımız her zaman zirvede yer aldı.

Yeni dönemde, kendi aldığım kararla, Ankara Büyükşehir Belediyesi hikayemin sonuna geldik. Mesai arkadaşlarımla irlikte nitelikli bir öykü yazdığımızı düşünüyorum. inanıyorum ki tohumunu attığımız, filizlenen ve yeşeren iletişim sistemimiz yıllarca daha da büyüyüp başarıdan başarıya koşacaktır.

Bu süreçte, kentime ve ülkeme şerefle hizmet etme fırsatı verdiği için Sayın Başkanımıza, emekleri için her biri pek kıymetli olan mesai arkadaşlarıma ve yüreklerini açarak yanımda oldukları için tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yeni sayfada görüşmek dileğiyle...

VOLKAN MEMDUH GÜLTEKİN