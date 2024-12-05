Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılında ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilere yönelik sağladıkları desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, 54 bin 309 emekliye 17. kez 1500 TL ödeme yaptıklarını belirterek, "Emeklilerimiz hak ettiği onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar da desteklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Yavaş, emeklilere Başkent Kart aracılığıyla yapılan destek ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Yavaş'ın yaptığı paylaşıma göre; asgari düzeyde emekli maaşı alan ve ekonomik zorluk yaşayan 54 bin 309 emekliye Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL olmak üzere toplamda 81.463.500,00 TL ödeme gerçekleştirildi.

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2024, ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi ancak maalesef emeklilerimiz için yoksulluk ve çaresizliğe çözüm olmadı. Yıllarca çalışıp birikim yapmayı hayal eden emeklilerimiz, ekonomi politikaları nedeniyle bugün en temel hak olan gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdalar. Ancak biz 17 aydır bu duruma seyirci kalmak yerine emeklilerimiz için kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Emeklilerimiz hak ettiği onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar da desteklerimiz sürecek."