İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ile ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ifadeleri ise dikkat çekti.

Partide ön seçimin sona ermesinin ardından cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışılan Yavaş, "Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz" sözleriyle adaylıktan vazgeçmediğinin sinyalini vermişti.

Öte yandan siyasi yasak istemiyle 5 dava açılan ve 27 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında konuşan Mansur Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, 'resmi belgeyi sahte olarak düzenleme' ve 'bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme, kullanma' suçlarından savcılıkta ifadesi alınmak üzere 26 Şubat günü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağırıldı.