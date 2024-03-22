Balıkesir’in Manyas ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında yüzde 75 devlet destekli tohumluk nohut dağıtımı yapıldı.

Manyas ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında başvuruda bulunan 60 üreticiye bin 23 dekar alanda ekilmek üzere tohumluk nohut dağıtımı yapıldı. Nohut dağıtımına katılan Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, proje bedeli tutarının 500 bin lira olduğunu bu bedelin 375 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığınca karşılandığı geriye kalan 125 bin liranın ise çiftçilerden tahsil edildiğini belirterek, toplamda 9 bin 200 kg. sertifikalı yüksek verime sahip nohut tohumu dağıtıldığını belirtTİ. Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Serkan Akça ise Balıkesir’in kırsalı çok zengin bir tarım potansiyeline sahip, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte iyi bir sinerji yakaladıklarını söyleyerek "Şehrimiz hayvancılık sektöründe hem bitkisel üretim de zengin bir il, Türkiye’yi doyuran il olarak biliyoruz. Çiftçilerimizi elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İlçelerimizin ilgi gösterdiği ürünler var, Badalan fasulye gibi burada dağıtımı yapılan nohut gibi ürünlerimiz, bunları da kümeleşmiş olarak çiftçilerimize veriyoruz."