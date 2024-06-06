Balıkesir’in Manyas ilçesinde, en son 11 yıl önce kurulan Panayır’a vatandaşla yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi geleneğe sahip olan Manyas panayırı 2013 yılında dönemin belediye başkanı tarafından sonlandırılmıştı. Sona ermeden önce dört gün süreyle 1-Haziran’da ilkbahar, 15-Eylül’de ise güz panayırı olarak kurulan panayır yeni seçilen Belediye Başkanı Ahmet Duru’nun seçim vaadi olarak bu yıl yeniden kuruldu. Dört gün süren panayıra ilçe halkı ve çevre ilçelerden yoğun bir katılım olduğu gözlendi. Panayırın en renkli köşesi her panayır da olduğu gibi lunapark oldu. Gençler yılların hasretini gidermiş oldular.

Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, “İlçemiz de önceki yıllar da kurulan panayırlar vatandaşlarımızın buluşma noktası oluyor, gençlerimiz gönüllerince eğlenme fırsatı buluyorlardı. Bunun yanında panayır bir bölümünde hayvan alım-satımı yapılıyordu. Ancak geçmiş dönemler de bir başkan arkadaşımız katılımın az olduğu ve vatandaşların yeterli ilgiyi göstermediği için panayır kurulmasını sonlandırmıştı. Biz de halkımızın bu tür taleplerini duyuyorduk, seçim vaadi olarak sunduk ve seçimi kazandıktan sonra bu vaadimizi de yerine getirdik. Şimdilik sadece 1-4 Haziran tarihleri arasında ilkbahar panayırı olarak kurulacak, ben panayıra katılan esnaflarımıza ve halkımıza katılımları için teşekkür ediyorum,” dedi.