Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bir markette meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde markete giren bir kişi, market sahibinin yerinde olmadığını fark ederek kasadaki cep telefonunu çaldı. Çevreyi gözetleyen hırsız, uygun bir an bulduğunda telefonu alarak hızla marketten uzaklaştı. Market sahibi, kasaya döndüğünde telefonunu bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol etti ve hırsızlık anını saniye saniye izledi. Olayın görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA