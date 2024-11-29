Sabahın erken saatlerinde Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler, özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildi. Aynı saatlerde bir başka deprem haberi de Bitlis’ten geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaşanan sarsıntılarla ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Artçı Depremler Korkuttu

Marmara Denizi’nde, Balıkesir merkezli olarak kaydedilen artçı depremler, yarım saat aralıklarla gerçekleşti.

Balıkesir’deki artçı sarsıntılardan önce Malatya’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, dün akşam saatlerinde ise Muğla açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.