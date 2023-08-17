İstanbul'un iki yakasını birleştiren Marmaray hattında meydana gelen olay, şaşkınlık ve endişeye neden oldu. Genç bir çiftin birbirini öpmesi vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ancakanların ardından yaşananlar, beklenmedik bir şekilde gerginleşti.

Olay, Marmaray'ın seyahat edenler arasında rahat ve huzurlu bir ortamın korunmasını amaçlayan günlük rutinini kesintiye uğrattı. İddialara göre, bir genç kız arkadaşını öptüğünde, çevrede bulunan bir kişi tarafından uyarıldı. "Burada kız arkadaşını öpemezsin" şeklindeki tepki, genç çifti şaşırttı.

Tartışmanın kısa sürede yükselmesiyle beraber, uyarıyı yapan kişi gençlere doğru yürümeye başladı. İkili arasında başlayan atışma, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Ancak şahıs, araya giren vatandaşlara da saldırmaktan çekinmedi.

HERKESE SALDIRDI

Çevresindeki insanların sessizliği karşısında öfkesini kontrol edemedi. "Sakin ol" diyen yaşlılara bile saldırmaya kalkıştı. Olayın hızla büyümesi, Marmaray yolcularını endişelendirdi.