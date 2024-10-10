Matlı, hayvancılık ve hayvansal yem üretiminde karma sürdürülebilirlik eğitimi Erasmus+ KA220 Projesi kapsamında 37 kişilik uluslararası ziyaretçi ekibini Yenişehir Süt Çiftliğinde ağırladı.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı olduğu, Blended Sustainability Training for Livestock and Animal Food Production (SUSTRA) Hayvancılık ve Hayvansal Yem Üretiminde Karma Sürdürülebilirlik Eğitimi Erasmus+ KA220 Projesi kapsamında Öğretmen-öğrenci katılımıyla uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında 37 kişilik uluslararası bir ekip Bursa’da Ömer Matlı süt çiftliğinde ağırlandı.

Ekip içerisinde Hırvatistan’dan Poljoprivredno umarska kola Vinkovci’den, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku Üniversitesi’nden, Romanya’dan Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara "Tara Barsei" Prejmer Tarım Lisesi’nden, Bilecik Üniversitesi’nden, Belgrat Üniversitesi’nden, Nitra Üniversitesi Slovakya’dan ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Hamidiye Tarım Lisesi’nden 37 kişilik ekip yer aldı.

Çalıştayda, Prof. Dr. İsmat Türkmen, Türkiye’deki süt sığırı bakım ve besleme uygulamaları hakkında bilgiler sundu ve Ömer Matlı süt çiftliğinde gerçekleştirilen uygulamalar ile AR-GE çalışmaları hakkında detaylar verdi.

Ayrıca, Bandırma Besi Çiftliği’nin müdürü Ertan Mülayim, Türkiye’deki besi sığırı bakım ve besleme modelleri üzerine bilgi paylaşımında bulunarak, çiftliklerdeki besleme uygulamaları ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Eğitim programının ilerleyen bölümlerinde ise heyetle birlikte çiftlik ziyaretleri düzenlendi ve uygulamalı pratikler hakkında bilgiler verildi.