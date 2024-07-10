Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında iklim kriziyle mücadeleyi önceliklendiren Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla Marmara Denizi’nde başlattığı “Mavi Nefes Projesi” başta plastikler olmak üzere deniz çöplerinin toplanmasına ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor. Proje kapsamında Eylül 2021-Haziran 2024 döneminde Marmara Denizi, Adrasan ve Van Gölü’nde yaklaşık 200 bin kişinin günlük üretimine eşit 230 ton katı ve sıvı atık toplandı. Marmara Denizi’nde iki adet katı atık, Van’da bir adet katı ve sıvı atık ve Göcek’te bir adet sıvı atık toplama teknesi uygun olan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar sürdürüyor.

Projenin eğitim ayağında ise deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumluluklar konularında eğitimler veriliyor. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü ve çevrimiçi eğitimlerle 3 yıl boyunca 8 ilde yaklaşık 80 bin öğrenciye ulaşıldı.

Garanti BBVA ve TURMEPA, denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması ve deniz ekosisteminin rehabilite edilebilmesi için uzun soluklu bilimsel koruma ve izleme çalışmalarını da başlattı.

Mavi Nefes Projesi’yle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Denizlerimizin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin başında deniz kirliliği ve artan su sıcaklığı geliyor. TURMEPA’yla birlikte üç yıl önce hayata geçirdiğimiz Mavi Nefes Projesi’yle güneş ışınlarının, aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizdeki canlılara ulaşmasını engelleyen, deniz çöplerini topluyor, bu atıkları mikroplastiğe dönüşmeden denizlerden uzaklaştırarak deniz ekosisteminin sağlığını koruyoruz. Ayrıca yüzey temizliği yaptığımız Marmara Denizi, Adrasan ve Van Gölü’nde başta plastikler olmak üzere deniz çöplerinin geri dönüşüme gönderilmesine katkı sağlıyoruz. Artan sıcaklık ise denizlerdeki yaşamı ve biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Bu nedenle, projemizi temizleme çalışmalarının ötesine taşıyarak denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması ve deniz ekosisteminin rehabilite edilebilmesi için uzun soluklu bilimsel koruma ve izleme çalışmalarını da başlattık. Saros ve Göcek’te deniz çayırları ve mercanların mevcut durumunun tespiti, korunması ve deniz çayırı ekimi çalışmalarını yürüteceğiz. Özellikle Saros’ta yapılacak çalışmalar müsilajın etkilerinin Marmara’dan dışarıya çıkmasını önlemeye, Marmara etrafındaki koruma çemberini güçlendirmeye ve Marmara’yı beslemeye destek verecek. Mavi Nefes’in denizlerimiz için bir farkındalık oluşturduğuna inanıyor, herkesi koruma çalışmalarının bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise şunları söyledi: “Üç yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Marmara Denizi’nde başlattığımız Mavi Nefes yolculuğu, önce Adrasan’a, ikinci yılında Van Gölü’ne, bu sene ise Saros Körfezi ve Göcek’e uzandı. Proje kapsamında Marmara’da sıfır atık mavi hedefiyle yürüttüğümüz atık toplama ve eğitim çalışmalarımız ile elde ettiğimiz kazanımları şimdi ülkemizin en hassas korumaya ihtiyaç duyan bölgelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. TURMEPA olarak kuruluşumuzdan bu yana odağımızda olan Saros Körfezi ve Göcek’e yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bu kez Garanti BBVA’yla birlikte kalıcı bir çözüm modeli götürüyoruz. Bu iki bölgede, deniz çayırları ve mercanların korunması, izlenmesi ve ekiminin yanı sıra bölge halkında farkındalığı artıracak çalışmalar ile uzun yıllardır devletimiz ve yerel yönetimlerin yürüttüğü koruma faaliyetlerine önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Mavi Nefes ile denizlerimizdeki kirliliğin önüne geçerken aynı zamanda iklim değişikliğine karşı hassas olan bu bölgeleri dirençli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Mavi Nefes ile üç denizimizde sürdürdüğümüz temizlik, koruma ve farkındalık çalışmalarını dünyamıza karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu bizimle paylaşarak geleceğimize nefes veren Garanti BBVA’ya çok teşekkür ederiz.”