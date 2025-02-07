Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında, 15 ilden gelen şehit ve gazi çocukları Bitlis’te ağırlandı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Programda, tutkara ve müzik etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca, çocukların insan haklarının farkında olmaları ve millet iradesine yönelik her türlü eylemin karşısında durabilmeleri amacıyla "Demokrasi, Millî İrade ve Temel İnsan Hakları" teması işlendi.