Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlâkî bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin genelge Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.

EĞİTİMLER BRANŞ TEMELLİ PLANLANACAK

Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak. Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

Genelgeye göre, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacak, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebilecek.

TÜM KADEMELERDEKİ OKUL YÖNETİCİLERİ ORTAK METNİ İNCELEYECEK

İl millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri sağlanacak. Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleri ile ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda eğitime tabi tutulacaktır. İlgili eğitimler, 1 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

Genelgeye göre, zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacak.

Bu kapsamda planlama ve uygulama yapılırken temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler dikkate alınacak.

"Erdem-değer-eylem" çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler, zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları temel alınacak.

Temel kabuller, öğrenme kanıtları, ön değerlendirme, köprü kurma, öğrenme öğretme uygulamaları, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınacak.

Ayrıca okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı etkinlikler dikkate alınacak.

ÖĞRENME BECERİLERİ KAZANDIRILMASI ÖNCELİKLENDİRİLECEK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapısı gereği her tür yerel şart ve imkânda uygulamaya müsait olduğu göz önünde bulundurularak öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği beceriler azami düzeyde öğrenciye kazandırılacak şekilde planlama yapılacak.

Genel eğitim programı uygulayan özel eğitim okullarında/sınıflarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları uygulanacak, öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de BEP'ler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak hazırlanmış Özelleştirilmiş Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı'nın özel eğitim okullarında uygulanması sağlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklara sunulacak ders kitapları ve e-içerikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için birbirinin tamamlayıcısı olarak hazırlandı. Bu nedenle, ders kitapları ve ders kitaplarında yer alan e-içeriklerin tamamı kullanılacak.