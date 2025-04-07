İnegöl Belediyesi olağan meclis toplantısında arıtma tesisi konusunda tartışma yaşandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, arıtma tesisi yapımının Bursa Büyükşehir nezdinde olması gerektiğini söyledi.

Mecliste söz alan CHP Meclis üyesi Hüseyin Çiçek, “Sayın başkan öyle bir konuştunuz ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi aldırttırırsanız böyle olur gibi bir ifade oldu” dedi.

Akabinde Başkan Alper Taban, “Ben de istiyordum böyle olmasını ama istenecek makamdan istenmesi gerekiyor. Sen benden istiyorsun. Bunu yapacak olan ben değilim. Büyükşehir Belediyesi bunu anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Hüseyin Çiçek, “Başkanım neden uzlaşmanız yok? Neden oturup da karşılıklı görüş yapmıyorsunuz?”

Başkan Taban, “Alper Taban, Arkadaşlar konuşmadığımız nereden biliyorsunuz? Yaptığımız özel toplantılarda dile getiriyoruz. Daha nasıl anlatalım Bursa Büyükşehir meclisinde dile getiriyoruz. Daha nasıl anlatalım, boğazını mı sıkalım. Yani ihtiyaç olan şey ortaya koyuyoruz. Siz de ifade ediyorsunuz biz de. Bunu sadece İnegöl için demiyorum, Büyükşehir Belediyesi'ni, İnegöl Belediyesi yanlış anlamayın da bunu bir Cumhuriyet Halk Partili olarak sizin daha fazlaca tekerrür etmeniz gerekiyor. Daha fazlaca anlatmanız gerekiyor öyle değil mi? Geçen dönem de talebi yapan biziz. Bu dönemde talebi yapan birisi. Gözümüzü seveyim. Şehrin ortak menfaatlerinde buluşalım lütfen” dedi.