Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, 6. CX Awards Turkey’de, ‘MediaMarkt Odak Kategoriler Müşteri Yolculuğu Çalışması’yla ‘Büyük Düşünce Ödülü’, ‘Yapay Zeka Destekli Metin Analitiği Uygulaması’yla ise ‘Deneyimde Yapay Zeka Kullanımı Ödülü’ kazandı.

MediaMarkt, çağın teknolojik yeniliklerine uyum sağlayarak müşteri memnuniyetini iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. MediaMarkt Türkiye, müşteri deneyiminin değerlendirildiği ve bu sene 6.’sı düzenlenen CX Awards Turkey’de, ‘MediaMarkt Odak Kategoriler Müşteri Yolculuğu Çalışması’yla ‘Minimum Teknoloji, Maksimum Müşteri Deneyimi’ kategorisinde ‘Büyük Düşünce Ödülü’nün sahibi oldu. Ayrıca, ‘Yapay Zeka Destekli Metin Analitiği Uygulaması’yla ‘Dijital Deneyim Kategorisinde’ ‘Deneyimde Yapay Zeka Kullanımı Ödülü’nü kazandı.