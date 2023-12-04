Mehmet Şimşek, 5 bin TL emekli için verilecek olan ikramiyeyi, kulis haberinde çalışan emeklilere verilmesine karşı itirazlarda bulunmuştu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstererek “Vergileri neden arttırdık o zaman” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan konu hakkında ne dedi?

Ali Babacan şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik kriz, kontrol edilemeyen politika gelişmeleri ve yerel seçim hazırlıkları ile uğraşan iktidar partisi içerisinde farklı yansımalar yaşanmaktadır. Bakan Mehmet Şimşek emekli için verilecek olan ikramiye konusunda sistemlerini belirttiği gün yüzüne çıktı. Bir başka haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da seçim toplantısı gerçekleştirdiği söyleniyor. AKP kulislerinde bol bol haber bulunmaktadır anlayacağınız.

Verilecek olan ikramiye çalışanlar hariç olduğu için krize sebep olmuştu. Bu nedenle AKP bütün emekliye ikramiye vermek durumunda kaldı. Mehmet Şimşek ise emekliler için düzenlemenin Ocak ayında yapılacağını düşünerek yanıldı.

Şimşek “30 milyar TL geliri alabilmek için bu vergileri neden arttırdık peki” ifadelerini kullandığı öğrenildi.