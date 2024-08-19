Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı 2.olağan kongresini yaptı.

Kongreye İl başkanı Cevdet Şen ve İl başkan yardımcısı Aynur Akgün de katıldı.

İnegöl'ün Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan ve Gençlik Sorumlusu Yusuf Uçsoy divanda yer alırken tek listeyle gidilen kongrede yapılan seçim sonucunda Metin Üzülmez İlçe Başkanı oldu.



Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan'ın konuşması şöyledi:

Sayın İl Başkanımız ve değerli üyelerimiz Eylül ayında yapılacak olan Kurultayımız için hazırlık aşamasında önce İlçe kongrelerimizi ardından da İl kongremizi yapacağız. Bursa ilçelerinden 8.kongre İnegöl Kongresi bundan önce seçilen ve bundan sonra seçilecek olan İlçe Başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum.Kurucusu olduğum İlçe Başkanlığı makamını yerel ve genel seçimlerde aday olmak için terk etmiş olup, sonrasında il başkan yardımcısı olmam nedeniyle istifa etmek istemediğimden tekrar İlçe Başkanlığına aday olmadım. Kongre hazırlıkları aşamasında gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı İl Başkan Yardımcılarımızdan Mesut Üzülmez 'e çok teşekkür ederiz.Bugün seçilen İnegöl İlçe Başkanımız ve yöneticilerimizin başarılı olacağına inancım tamdır. Başarılar diliyorum.