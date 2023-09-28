AGD İnegöl İlçe Başkanı Yakup Tokgöz, Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan’nın Altıeylül Ortaokulunda çalan Arapça ilahiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Başka Yakup Tokgöz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Mevlid Kandili, kıyamete kadar rehberimiz olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V. doğumunun hatırlandığı bizim için kıymetli bir gecedir. 14 asır önce âlemleri şereflendiren Peygamber Efendimiz, inananlar için iman, istikamet, güzel ahlakın, adalet ve huzurun sembolüdür. Peygamber efendimiz hayatının her alanıyla insanlığa en güzel örnek ve Müslümanlara rahmettir. Bizler Mevlid kandilinde Peygamberimiz Aleyhisselamın hayatını, sünnetini bizlere öğütlediği bütün değerleri anlamaya gayret ederiz. Mevlidi Nebi haftasında bu değerleri hatırlamak ve yaşamak için evlerimizde ailemizle, sivil toplum kuruluşları kendi bünyelerinde ve okullarda mevlidi Nebi etkinlikleri düzenleriz. İnegöl Altıeylül ortaokulunda teneffüs müziklerinin ilahiler ile şenlendiği bizi mutlu etmiştir. Ancak bazı çevrelerin bunu birtakım yerlere şikâyet etmeleri farklı anlam yüklemeleri hayret edilecek bir durumdur. Ve toplumdan ne kadar uzak olduklarını göstermektedir. Sosyal medyaya yansıyan yorumlara bakılırsa da zaten İnegöllülerin neredeyse tamamı okul yönetimine destek vermiştir. Altıeylül Ortaokulu yöneticilerine bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mevlidi Nebi haftasının milletimizin ve tüm İslam âleminin, huzuruna vesile olmasını diliyorum.”

