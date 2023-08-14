Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerine yönelik açıklanan zammı yeterli bulmadıklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Bugün gerçekleşen 7’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9; ; 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olarak zam teklifi yaptıklarını açıklamıştı.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanı Yalçın, “Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil" diyerek, "Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz.” diye konuştu.

https://twitter.com/MemurSenKonf/status/1691066523056828416

Görüşmelerin 17 ve 22 Ağustos tarihleri arasında yeniden yapılacağı ve tarafların anlaşamaması halinde 23 Ağustos’tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulması bekleniyor.