Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranı ne olacak? Bu sorunun yanıtı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda. Kurulun dün yapılan 3. toplantısından da bir sonuç çıkmadı. Kurul bugün saat 14.00'te 4. kez toplanacak. Nihai kararın Perşembe gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan gelecek kararda. 26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan Kurul, 4. toplantısını bugün yapacak.

3. toplantısını dün yapan 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı.

7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi.

Kurul, Pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

Memur-Sen, 1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde,

2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.

Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 14.00’te dördüncü kez toplanacak.

Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.