Bursa'da meydana gelen olayın ardından, 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın inşaat alanındaki cesedinin bulunmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığını ve 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Ağustos 2023 tarihinde Yasemin Cemre İçlikan'ın bir inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesinin ardından, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. İddiaya göre, genç kızın ölümüne sebebiyet verdikleri düşünülen Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G., K.D. ve E.C. isimli şüpheliler Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, genç kızın ölümüyle ilgili olarak "Kasten Öldürme - TCK 81/1" suçlamasıyla yargılanacak. Bu çerçevede, Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G. tutuklanırken, K.D. ve E.C. isimli diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı verildi. Ancak, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, K.D. ve E.C. hakkındaki adli kontrol kararlarına itiraz edeceğini duyurdu.

Tutuklanan şüpheli olan H.B.G., Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından belirlenen uygun ceza infaz kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.