Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklanmış durumda. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık maaş artış oranları belirlenmişken, Haziran ayı enflasyonu da bu oranı belirlemede önemli bir rol oynayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, TÜFE'ye göre hesaplanıyor. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, Haziran ayı enflasyonu da eklendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 25 civarında olacağı tahmin ediliyor. Memur ve memur emeklileri ise 5 aylık enflasyona göre yüzde 17,38 zam alacak. Haziran ayı enflasyonu da eklenince bu oranın yüzde 20'ye yaklaşması bekleniyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki enflasyon farkının dönemsel olarak değiştiğini vurguluyor. Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 37,57 zam aldığını hatırlatan Zengin, bu farkın toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamalarından kaynaklandığını ifade ediyor. Temmuz zammı için geri sayım devam ederken, tüm gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Enflasyon verileri açıklandığında, milyonlarca memur ve emekli ne kadar zam alacaklarını öğrenmiş olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ