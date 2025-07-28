2026-2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emeklinin 11 iş kolundaki mali ve sosyal haklarının belirlenmesi amacıyla başladı. İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleşti. Memur-Sen, yetkili konfederasyon olarak katılım sağlarken, toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da iştirak etti. Görüşmelerde sürecin yönü ve yol haritası belirlendi.

EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR İÇİN YENİ ADIMLAR

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, milyonlarca kamu çalışanı ve bunların emeklilerini ilgilendiren, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dolayısıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Işıkhan, "1 Ağustos tarihinde başlayacak olan bu görüşmeler sonucunda; her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren, mali ve sosyal haklar kapsamında birçok konuyu, sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacağız" dedi. Işıkhan, Bakanlık olarak; sosyal paydaşlarla, her fırsatta bir araya geldiklerini, istişare ve diyalog mekanizmalarına da büyük önem verdiklerini vurguladı. Bakan Işıkhan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde de memur ve memur emeklilerinin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

"ÇALIŞMALARIMIZA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Çeşitli yasal düzenlemelerle sendikal mevzuatlarda iyileştirmeler yapıldığını belirten Işıkhan, "Hükümetlerimiz döneminde yapılmış ve yenilikçi politikalarımızın göstergesi olan bu değişiklikler, ihtiyaç halinde, her zaman yapılmaya da devam edilecektir. Bu tarihsel süreçteki en büyük pay; tartışmasız 23 yıldır tüm hizmet alanlarının merkezine insanı koyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri, özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bu doğrultuda, Bakanlığımızın, sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda; laf değil icraat üretme anlayışımızla, her zaman olduğu gibi, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.