TBMM Genel Kurulu, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ise Ocak zammını beklerken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bütçe teklifinin vatandaşların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savundu. Kahveci, 2023'te yapılan enflasyon farkı artışlarının enflasyonun altında kaldığını, zorunlu harcamalardaki fiyat artışlarının memurları ve emeklileri zor durumda bıraktığını dile getirdi.

MEMUR MAAŞI ZAMMI TALEBİNİ AÇIKLADI

Türkiye Kamu-Sen, TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarının en aza indirilmesini talep ederken, en düşük memur maaşı için yüzde 58,46 oranında zam istedi. Ayrıca, yüzde 10'luk refah payı artışı talep eden dernek, bütçe teklifinin sorunlara çözüm getirmekten uzak olduğunu vurguladı. Kahveci "Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir."dedi.

Kahveci, milletvekillerine hitaben yaptığı açıklamada, memur ve emeklilerin karşılaştığı büyük haksızlıkları ve ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde memnuniyet verici düzenlemelere imza atma çağrısında bulundu.

5 aylık memur zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 2023 ikinci yarı enflasyon verileri doğrultusunda netleşti. Bu verilere göre, 5 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı da dikkate alındığında, memur maaşlarına yüzde 45'lik bir zam uygulanacak. Ancak, nihai rakamın Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belirleneceği vurgulandı. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, bu oranın yüzde 50 seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE OLACAK?

Kahveci, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarına ilişkin olarak, Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşının evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya, en düşük memur emeklisi maaşının da 9 bin 876 liradan 14 bin 760 liraya yükseleceğini belirtti.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111

• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031

• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.070

• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.086

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.085

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.159

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.446

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.364

• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.446

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.446

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.446

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.474

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.417

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.697

• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.233

• İmam Hatip – 14.791 – 21.446

• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.446